Bressan va dritto al punto: “C’è qualcosa che non va nello spogliatoio viola”

La sua rovesciata in Fiorentina-Barcellona nella Champions League 1999/2000 è rimasta nella storia. L’ex viola Mauro Bressan, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato così della Fiorentina di oggi:

La squadra è giovane, un pregio ma anche un limite in certe situazioni. L’allenatore deve lanciare dei messaggi ed essere carismatico, l’impressione è che nello spogliatoio ci sia qualcosa. Sembra che manchi la voglia di lottare su ogni pallone. Ho visto la gara contro il Verona, la Fiorentina non mi è piaciuta per niente. Non so cosa stia succedendo, giusto che le prossime partite siano decisive per il futuro di Montella. La sensazione da fuori è che manchi grinta, abnegazione e voglia di fare. Ribery? E’ un’assenza pesantissima. Oltre alle sue qualità, la Fiorentina perde un uomo di carisma in campo. Un esempio trainante per tutti i giovani.