Bressan: “La Fiorentina ha entusiasmo ma la Juve è superiore. Montella? Un po’ in bilico”

L’ex viola Mauro Bressan ha parlato a Juvenews.eu:

Premetto subito che tiferò Fiorentina. Purtroppo da tifoso viola, nonostante l’entusiasmo portato da Commisso che ha portato anche diversi acquisti importanti primo tra tutti Ribey, devo ammettere che la Juve sarà la grandissima favorita anche se la palla rotonda e se i bianconeri ripetessero l’ultima mezz’ora col Napoli, la squadra di Montella potrebbe sorprendere quella di Sarri. I tifosi nonostante l’entusiasmo portato dalla nuova società presieduta da Commisso, devono portare un po’ di pazienza perché è stato stravolto un po’ tutto e quindi ci vuole tempo per amalgamare il tutto. Vedo però mister Montella un po’ a rischio, il calendario sicuramente non lo aiuta, se dovessero arrivare altre sconfitte la sua posizione sarebbe messa probabilmente in discussione. Firenze rappresenta per me l’apice della carriera visto che il primo anno ho disputato la Champions League, mentre nel secondo siamo riusciti a conquistare una storica Coppa Italia che purtroppo rimane ancora l’ultimo trofeo vinto dalla società viola. Sono stati gli anni migliori che ricordo con enorme piacere.