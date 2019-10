Brescia, tensione nel pre-gara. Un pullman di tifosi viola vittima di una sassaiola

Non è stato un pre-partita facile per un gruppo di tifosi viola presenti ieri a Brescia. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio per uno dei tanti pullman giunti nella città lombarda il pomeriggio è stato infatti piuttosto movimentato, poiché vittima di una sassaiola e del lancio di alcune torce prima dell’arrivo in zona stadio da parte degli ultras bresciani. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma la tensione è stata alta.