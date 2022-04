Breda: “Torreira la ‘sopresa Viola’. Ecco i pregi del lavoro di Italiano”

"La Fiorentina è una delle poche squadre che sta riuscendo sempre a migliorarsi, venendo a capo anche all'addio di Vlahovic""La Fiorentina è una delle poche squadre che sta riuscendo sempre a migliorarsi, venendo a capo anche all'addio di Vlahovic"

"Nicola è stato bravo a non far perdere mai la speranza, sta raccogliendo i frutti con prestazioni di sostanza, mettendo in difficoltà anche squadra molto più forti (Roma, ndr). Fiorentina? Bellissima sorpresa. Italiano si sta migliorando sempre di più. Dopo anni di grandi sofferenze è tornato a far sognare una piazza, sta facendo un grande lavoro che non va sminuito dopo la partita di mercoledì. Italiano ha saputo inventarsi gli inserimenti di Torreira, gli dà la libertà di andare a concludere in area anziché agire da “semplice” schermo. Marcare un giocatore come lui che arriva da dietro è complicato, poi lui sta dimostrando un grande fiuto del gol. Addio Vlahovic? "La Fiorentina è una delle poche squadre che sta riuscendo sempre a migliorarsi, grazie al lavoro del mister, venendo a capo anche all'addio di Vlahovic. Sorprese? Mi viene da dire Torreira, perchè ha fatto uno scatto in avanti nella capacità di segnare. E' una squadra che sta valorizzando tutto il parco giocatori. Questo è l'ennesimo pregio del lavoro di Italiano, tutti sono coinvolti: per la società è un vantaggio enorme valorizzare così l'organico. Cabral? Sta crescendo. Deve capire il nostro campionato però è un giocatore di cui la Fiorentina ha bisogno. Ai Viola serve un finalizzatore."