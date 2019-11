Brancolini: “Impossibile rifiutare la Fiorentina. Gioco con grandi professionisti”

Il portiere della Fiorentina, Federico Brancolini, ha rilasciato una lunga intervista a worldfootballscouting.com. Pubblichiamo alcune sue dichiarazioni:

Avere il giglio sul cuore e nel cuore è un ideale che solo chi ha giocato nella Fiorentina può capire.

Quando da piccolo guardavo calciatori giovani speranze in tv, con mio fratello, pensavo a quanto potesse essere incredibile giocare in una società del genere e quando si è presentata l’opportunità non ho potuto rifiutare. La passione che c’è a Firenze per il calcio è emozionante, l’attaccamento alla maglia dei tifosi e della società stessa ti fa venire voglia di sputare sangue in campo pur di renderli orgogliosi.

Ho l’opportunità e la grande fortuna di confrontarmi e di lavorare con grandissimi professionisti oltre che con persone eccezionali, in prima squadra cerco giornalmente di rubare qualcosa ai più grandi ed esperti. Non tutti hanno queste opportunità, mi sento molto fortunato e per questo lavoro duramente ogni giorno, per onorare la maglia e per raggiungere il mio obiettivo.

L’attaccamento alla maglia è inevitabile nella viola, è un qualcosa che viene spontanea; ci si innamora della città e delle persone. Ne diventi dipendente.

I migliori portieri? Mi baso su quelli che ho visto giocare: Buffon, Allisson, De Gea, Lloris.

Questi sono secondo me i portieri più forti in quanto non gli manca nulla delle qualità che deve avere un portiere. Non penso ci sia bisogno di andare oltre con le parole, le loro prestazioni e le loro qualità umane parlano da sole.