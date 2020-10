Questo pomeriggio al Pentasport di Radio Bruno Toscana ha parlato Giovanni Branchini, noto procuratore non solo tra i confini nostrani ma anche a livello internazionale ed agente di Patrick Cutrone:

Mi auguro che la Fiorentina dia l’opportunità a tutti i suoi attaccanti di potersi esprimere nel migliore dei modi, a me piacciono tutti e tre, ovviamente spero che a Cutrone sia dato lo stesso spazio rispetto a Vlahovic e Kouamè. Non capisco cosa stia succedendo sinceramente, Patrick ha voluto fortemente la Fiorentina e vuol rimanere qui, entra in campo sempre con grinta e senza mai avere un gesto polemico. C’è poca simpatia verso di lui da parte dell’ambiente. Se può giocare in coppia con Vlahovic? Certo che sì. La Fiorentina è un’ottima squadra, deve solo trovare gli equilibri tattici giusti. Abbiamo faticato per portarlo via dal Wolverhampton, che non voleva cederlo. L’obbligo di riscatto scatta solo in caso di 26 gare da titolare e Cutrone ne ha già fatte 11.