Brambati non ha dubbi: “Il Milan sarà capolista solitaria dopo questo weekend”

Una gara che per varie ragioni vede i rossoneri partire con i favori del pronostico

"Fiorentina-Milan sarà una partita tra due squadre con una identità. La Fiorentina si è costruita più recentemente, Pioli è partito da lontano e sta facendo un ottimo lavoro. Dico che chi è in quella posizione di classifica è perché lo merita. Per me non perderà l'occasione rappresentata da Inter-Napoli. Credo che a fine giornata Pioli sarà in testa da solo".