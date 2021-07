Da Moena: paura per Sottil, ma allarme subito rientrato

L'aggiornamento dalla Val di Fassa

In quel di Moena è in corso il secondo allenamento di giornata. Durante questa sessione è da registrare una brutta botta presa da Riccardo Sottil durante una simulazione di gioco offensiva. L'esterno viola è stato costretto a lasciare momentaneamente il terreno di gioco e continuava a tenersi il ginocchio sinistro. Fortunatamente, dopo pochi minuti, l'ex Cagliari è regolarmente rientrato in campo per riprendere parte all'allenamento