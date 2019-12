Borja Valero: “Non esultare? Era il minimo. Ma quest’estate non sono stato vicino al ritorno”

Ex e autore del gol che ha portato momentaneamente l’Inter in vantaggio, Borja Valero ha parlato in zona mista: “Per me è una bellissima emozione come sempre tornare qua, sono felice di giocare al Franchi ma è un peccato non essere riusciti a vincere, perché per noi sarebbe stato molto importante. Uno sguardo alla Fiesole dopo il gol? Mi hanno sostenuto per tantissimi anni a Firenze, non esultare era il minimo. Pareggio meritato dalla Fiorentina o demerito dell’Inter? Nel finale la Fiorentina doveva andare all’attacco per prendersi un punto, la giocata con cui è nato il pareggio era quella con meno possibilità di riuscita; ma sono stati bravi a crederci nel finale. Possibilità di tornare in estate? Che io sappia non c’è stata, ovviamente è bello essere affiancato ad altre squadre perché significa che ho ancora qualcosa da dire”.