Borja Valero: “La classifica non mente, è uno scontro salvezza. Vincere sarebbe perfetto”

Il centrocampista viola Borja Valero ha parlato a Sky Sport prima di Torino-Fiorentina: “Ovviamente cerchiamo ancora l’equilibrio, altrimenti non saremmo dove siamo in classifica. Vincere in trasferta sarebbe perfetto per trovarlo, farlo oggi sarebbe ottimo. La classifica non mente purtroppo, questo di stasera è uno scontro salvezza. Dobbiamo metterci al lavoro e salvarci il prima possibile, perché la gente che è dietro di noi merita questo”.

