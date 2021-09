Borja Valero avverte: “L’Inter si è mossa bene, a Firenze è tornato l’entusiasmo”

Le parole di Borja Valero prima del big match del Franchi: il doppio ex sarà commentatore d'eccezione per Dazn

Nell'immediato prepartita di Fiorentina-Inter, ai microfoni di Dazn ha parlato Borja Valero, doppio ex della sfida e oggi commentatore per l'emittente del big match del Franchi: "Credo che l'Inter si sia mossa molto bene sul mercato - dice lo spagnolo - ha preso giocatori importanti e ha saputo reagire. Ha una rosa davvero importante. A Firenze c'è entusiasmo, la città è tornata a sorridere, non lo faceva da anni ed è bello vedere questa atmosfera. Italiano? A me è sempre piaciuto, lo Spezia lo davano tutti per retrocesso e invece ha fatto un bellissimo campionato".