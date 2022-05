Borja Valero: “Anche senza Europa giudizio positivo, ma con l’amaro in bocca”

Così Borja Valero ha voluto dire la sua sull'annata viola che sta per andare in archivio

Dal campo al ruolo di commentatore tecnico, l'ex viola Borja Valero ha detto la sua sul momento della Fiorentina a Rtv 38: "Il campionato della Fiorentina resta buono, nessuno si aspettava di vedere i viola così in alto. Certo che senza Europa rimarrebbe l’amaro in bocca ma il giudizio resta positivo. Torreira ha fatto fare il salto di qualità a tutta la rosa, va assolutamente riscattato. Nel centrocampo viola ci sono tanti giocatori ma Italiano è stato bravo a gestire tutti quanti, parte del successo è merito di questo reparto. Cabral? E’ un investimento, va aspettato e serve ancora un po' di pazienza. Senza il miglior attaccante del campionato (Vlahovic n.d.r.) era chiaro che il sostituto non fosse come lui".