Amarcord, operazione nostalgia. Chiamatela come volete. Borja Valero è ad un passo dal vestire nuovamente la maglia della Fiorentina. Se n’era andato nel luglio 2017 con i tifosi in lacrime riuniti sotto casa sua. L’avventura è pronta per ricominciare. Troppo forte il legame con Firenze per rinunciare all’offerta del patron Commisso. Il suo ritorno ha già diviso la piazza. C’è chi lo considera finito, chi un utile risorsa. Come sempre sarà il campo ad emettere la sentenza. Quella della spagnolo è solo l’ultima storia da libro Cuore. Abbiamo considerato quelle degli ultimi anni. I dettagli nel link qui sotto:

