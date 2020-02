Bonolis: “Secondo rigore dopo la Var, glielo voleva proprio dare alla Juventus. Aspetto episodi contro di loro”

A Fcinter1908.it il personaggio tv Paolo Bonolis ha commentato così Juventus-Fiorentina:

Commisso si è espresso come riteneva giusto esprimersi con la rabbia di un evento appena terminato e con una padronanza non perfetta della lingua, ma con la padronanza disperata del sentimento. Per me, il primo rigore c’è, ma il secondo sinceramente… Tra l’altro, è andato a vederlo al VAR e gliel’ha dato lo stesso. Qua siamo ai livelli di Abisso in Fiorentina-Inter. Credo sia assurdo. Capisco lo si possa dare senza VAR, ma darlo lo stesso con l’aiuto della tecnologia vuol dire che glielo voleva proprio dare… Attendo sempre un episodio contro la Juventus, sono sempre in attesa. Prima o poi succederà. Succede sempre quando ormai il vantaggio è al sicuro.