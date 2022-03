Boninsegna: “La Fiorentina è una squadra di vertice, può mirare alle coppe”

Il parere di Bonimba sulla Fiorentina che domani affronta la sua ex squadra

"La Fiorentina è una squadra di vertice, ha una partita da recuperare come l'Inter. Può ancora mirare alle coppe europee, e la partita di domani è difficile perché l'Inter ha delle assenze importanti e sta attraversando un momento difficile. Una squadra di vertice non può attraversare un periodo del genere. Non avere utilizzato Dzeko in Champions secondo me è un errore, la panchina mi è sembrata un po' in difficoltà. Italiano l'ho avuto come giocatore, gli facevo fare l'incontrista, è molto serio ed è diventato un professionista di livello nazionale. Sta facendo un grande campionato. Vlahovic centrava sempre la porta, anche in Champions è stato sfortunato. Bisogna cedere a certe richieste, ma mi sembra che sia stato sostituito degnamente. Poi anche Vlahovic se la squadra dietro non gli gioca fa fatica e si è visto..."