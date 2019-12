Bonetti: “Una giornata memorabile. Passeremo un bel Natale, ce lo meritiamo”

Ecco le parole al canale ufficiale viola di Tatiana Bonetti, assoluta protagonista della giornata in casa Women’s grazie alla tripletta siglata contro l’Inter:

Questa sarà una partita difficile da dimenticare, sono stati 90′ quasi perfetti. Stiamo migliorando già da diverse settimane, aumentando la nostra qualità di gioco di partita in partita, e questa è la cosa più importante. Passeremo di sicuro un bel Natale dopo questi risultati, poi quando torneremo a lavorare dovremo ricominciare a bomba. Con questi tre gol mi sono fatta il regalo da sola… Vincere una partita così difficile è stato proprio il giusto premio per quello che stiamo facendo e per il gruppo che siamo.