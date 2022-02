Bonazzoli: “Piatek? La chiave sta tutta nel rifornirlo, Italiano lo sa fare”

Attaccante con un passato alla Fiorentina, Bonazzoli promuove a pieni voti il Pistolero

"La Fiorentina ha più esperienza in attacco, anche in campo internazionale, il Sassuolo invece è più esplosivo. Il mio giudizio è una X, una X con gol in questo caso perché sono due reparti notevoli. Poi dipende anche da come i centrocampisti offensivi riescono a riempire l'area. Piatek? Parto da lontano: al Milan è stato quasi mandato via, ma dopo il suo ritorno in Italia ha ricominciato dove aveva interrotto. In area riesce a buttarla dentro, va messo nelle condizioni di farlo, tutto qui. E per ora Italiano ci sta riuscendo. Adesso ha stimoli, perché si è trovato titolare ma non come Vlahovic, c'è un'altra punta che avanza una candidatura seria. Italiano? Ci ho giocato insieme, non l'ho mai visto prendere appunti sul quadernino, ma in campo era quello che dirigeva i compagni oltre all'allenatore in panchina. Aveva questa predisposizione, si vedeva. Europa? La Roma ha una rosa più ampia, ma la carta a volte non è rispettata. Credo che sarà una bella lotta anche contro la Lazio".