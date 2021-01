Nel prepartita di Fiorentina-Cagliari ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il centrocampista viola Jack Bonaventura, oggi titolare: “Bisogna vincere, dobbiamo ragionare solo in quest’ottica. Siamo in una posizione di classifica non bella, dobbiamo lottare e questa deve essere la nostra mentalità”.

