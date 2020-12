Bonaventura: “Questo pareggio ci farà allenare con più intensità”

Nel dopo partita parla Jack Bonaventura al media ufficiale viola

Il pareggio è stato importante perché volevamo vincere e invece alla fine stavamo perdendo. Vedo la squadra in miglioramento, il gruppo ci crede e stiamo lavorando tanto, alla fine meritavamo più di un pareggio ma questo risultato ci deve fare arrabbiare perché questo ci farà allenare con più voglia e intensità per fare una buona partita domenica. Il gol? Era importante per noi ma Doveri l’ha tolto con il VAR, pazienza. L’Atalanta è una grande squadra, domenica dobbiamo fare una guerra sportiva… sarà durissima.