Bonaventura: “Che crescita dell’Atalanta, la Fiorentina sta provando a imitarla”

Il centrocampista della Fiorentina è pronto a tentare di far male alla sua ex squadra

"Sono cambiate delle cose, il Mister ha un'idea di gioco precisa e lavoriamo per fare il massimo con prestazioni di livello. Atalanta in alto? Me l'aspettavo, so bene come lavorano anche se forse non avrei pensato a una crescita così. Hanno fatto un percorso di molti anni, riuscendo sempre a crescere. La Fiorentina sta provando a fare lo stesso, ci vorrà tempo ma c'è la voglia di fare. Il settore giovanile è sempre stato di grandissimo livello, tanti ragazzi crescono e imparano tanto ed è normale trovarne pronti per giocare in prima squadra".