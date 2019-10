Bocciatura per Eysseric, il pomeriggio in Primavera è deludente

Dopo circa un anno dalla sua ultima apparizione da titolare, Valentin Eysseric è tornato a vestire la maglia viola in sfide ufficiali. Il suo utilizzo con la Primavera di Bigica poteva essere un’opportunità per mettersi in mostra e ritrovare la migliore forma fisica, ma così non è stato. A differenza di Pedro contro la Roma, il francese a tratti è scomparso dalla partita non riuscendo a dialogare con i compagni di reparto. Totalmente assenti inoltre spunti solitari o sortite offensive degne di nota. Protagonista soltanto nell’espulsione del capitano del Torino Onisa, per un fallo ingenuo proprio sull’ex Nizza. Le aspettative riposte in lui, considerando anche i giovani avversari, sono state pesantemente disattese.