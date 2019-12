Bocci: “il silenzio sulle condizioni di Chiesa? La Fiorentina non è la sola…”

Alessandro Bocci, così ai microfoni del “Pentasport” di Radio Bruno:

Il futuro di Montella?

Il problema della privacy e della riservatezza?

Resto basito davanti al timore che Montella ha palesato oggi, nel dosare accuratamente le parole da spendere per l’infortunio di Chiesa (VIDEO) o il silenzio sul mancato utilizzo di Zurkowski e Badelj, a causa di una non perfetta condizione fisica. Notizie tenute nascoste all’opinione pubblica ed alla stessa stampa. La Fiorentina non è la pecora nera, non è certo la sola ad adottare questo atteggiamento comunicativo. Basta pensare a ciò che Conte ha fatto a Dortmund, non diffondendo la lista dei convocati.