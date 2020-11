Bocci: “Vedo una Fiorentina gravemente malata, la situazione mi spaventa”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per commentare la gara di Udine, dalla quale la Fiorentina è uscita vincente per 1-0 dopo i tempi supplementari grazie al gol di Montiel. “Si è vista la mano di Prandelli, il tentativo di cercare qualcosa di diverso sul piano del gioco”, ha esordito Bocci. “Certo la squadra è ancora gravemente malata, c’è un’incapacità di alzare il ritmo e di muoversi senza la palla. Non vi nascondo che la situazione complessiva mi spaventi. Il Milan ha una velocità rispetto alla Fiorentina almeno doppia se non tripla; il calcio però ogni tanto regala delle sorprese, quindi mai dire mai. Spero che arrivi una vittoria inattesa e che questa vittoria sia la scintilla da cui derivi una rinascita”.