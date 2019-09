Bocci su Chiesa: “Non penso sia interessato ad allungare il contratto”

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Contro l’Atalanta mi aspetto la conferma della formazione vista contro la Juventus. Purtroppo Chiesa, davanti alla porta, perde il 50% delle sue possibilità. La Fiorentina deve trovare equilibrio e costanza di rendimento. Senza la continuità non si va da nessuna parte. Se la Fiorentina fornirà prestazioni di alto livello nel lungo periodo, i risultati arriveranno. Montella ha tante giustificazioni, ha bisogno di tempo, ma adesso deve mettere insieme una serie di risultati. Se si perde contro l’Atalanta, la partita contro la Sampdoria diventa quasi uno spareggio. Per quello che abbiamo visto, la Fiorentina ha raccolta meno. Chiesa? Non penso che sia interessato ad allungare il contratto. Credo stia facendo tutte le mosse per essere messo nelle condizioni di essere ceduto. Se fossi Commisso, cercherei di guadagnare tempo perché nella testa di Chiesa, chissà, qualcosa potrebbe cambiare.