Bocci: “Sono sconcertato dalle scelte societarie, serve chiarezza”

Alessandro Bocci, nota firma del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

“Sono sconcertato di come si sta muovendo questa società. Che dopo due giorni dall’esonero non si sappia che può essere il nuovo allenatore mi fa sorridere, mi sembra non ci sia chiarezza. Fa ridere pensare che si possa osservare un profilo che va da Iachini a Blanc, per non parlare del fatto che un profilo straniero che non conosce il calcio italiano non è il massimo a gennaio. Da quando si sapeva che Montella era a rischio, la società doveva iniziare a sondare qualche terreno ed avere le idee chiare. Credo che abbiano già deciso chi prendere, ad oggi, visto che Barone e Pradè non sono a Firenze, ma possono aspettare la riposta dall’eventuale profilo estero.”