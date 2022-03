Bocci: “Serviva Berardi, non Ikoné. Torreira può aiutare la Fiorentina a crescere”

Le parole del giornalista che esalta Torreira e dice la sua sull'esterno francese

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a RTV38 dei temi caldi di casa Fiorentina, a partire da presente e futuro di Torreira: "Ora non ci devono essere dubbi sul riscatto, a 15 milioni è una buona operazione. La sua convinzione a restare conterà? Come tutti i sudamericani si deve sentire al centro del progetto, ieri negli ultimi minuti di difficoltà per uscirne lo schema era "palla a Torreira". Può aiutare la Fiorentina a crescere perché ha personalità, può essere un leader per caratteristiche e garra, e soprattutto quando il pallone scotta non ha avuto problema a prendersi le responsabilità. Riscatto? Non credo che si possa scherzare con le inglesi per un milione...". Poi continua: "Ikoné? Serviva uno come Berardi che nella storia ha sempre segnato. Lui e Nico non hanno il gol nel sangue, con Italiano questo aspetto non è un dettaglio".