Ospite di Radio Bruno, il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, ha commentato il momento viola e l’arrivo di Patrick Cutrone: “Non mi dispiace, ma non è un giocatore totalmente delineato. In questo momento poteva servire un giocatore più fatto, per me se la va a giocare con Vlahovic. Non è uno su cui puoi mettere la mano sul fuoco al 100%, ma è più avanti del serbo e l’esperienza inglese l’ha fortificato. Sostanzialmente è un giocatore in linea con le ambizioni della Fiorentina, che quest’anno vuole togliersi da questa situazione e dall’anno prossimo ritrovare la dimensione europea”. Sulla Spal: “Sarà una battaglia, dopo questa il calendario ritorna terribile. Vincere servirebbe per prendere fiducia e consapevolezza per affrontare il prossimo ciclo”.

Sulle prospettive di mercato nell’immediato e per il futuro: “Pedro? La Fiorentina farebbe bene a tenersi il diritto di recompra sul ragazzo, se non lo faranno significa che in questi mesi hanno visto qualcosa che non va. Politano? Non basta, se vuoi crescere devi andare ad attaccare il mercato su Suso a un prezzo ragionevole. Inoltre a giugno la Fiorentina farà fatica a tenere Castrovilli, e se la Juve continuerà a seguire Chiesa dovrà prendere in considerazione non solo offerte cash: Orsolini? Magari, ma anche Rugani, anche se credo possa interessare più per la prossima stagione che per adesso”.

Su Commisso: “Non mi è piaciuta la conferenza dell’altro giorno. Prima che si sistemi la vicenda stadio pensi alla squadra”.