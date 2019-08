Ecco alcune considerazioni del giornalista Ubaldo Bocci, in diretta dagli studi di Radio Bruno Toscana:

“Ribery è un giocatore di grande livello e fascino, ha dato tanto e spero abbia ancora qualcosa da dare. Non si pagava un giocatore così tanto a livello di ingaggio dai tempi di Gomez, è un acquisto che esalta ma che spero non sia l’acquisto dell’anno. Bisogna aspettare gli ultimi giorni di mercato e vedere se ci sarà qualche arrivo. Ci vogliono nel mezzo giocatori di spessore, ecco. Suso sarebbe l’ideale, magari l’arrivo di Ribery lo convince… E convince definitivamente anche Chiesa. Può essere davvero il punto di svolta. Ribery sta alla Fiorentina come Ronaldo sta alla Juve. Alla Fiorentina c’è la volontà importante di crescere, se lui ha scelto la nostra piazza è segno che vuole provare a portare la Fiorentina in Europa.

Chiesa ha capito che non c’era verso di andar via, ora vediamo se la Fiorentina riesce a fargli cambiare idea. Da settembre i contratti verranno ridiscussi. Si poteva fare un ragionamento del genere: vendo Chiesa, prendo X e faccio una squadra competitiva, ma perché Commisso doveva cedere? Avranno fatto le dovute valutazioni e concluso di tenerlo.

Il grande problema è a sinistra, Terzic è promettente ma dalla sua parte il Napoli spingerà tanto; il mercato viene prima, Biraghi sarebbe più pronto per certe sfide ma tra l’Inter e l’infortunio estivo non credo avrà spazio. Recuperato Pezzella, mancherà Lirola: da valutare se Ranieri o Milenkovic a destra. Sabato ci sarà da soffrire. Laxalt so che piace, ma non so se metterei 12/13 mln su un giocatore che giocherebbe tecnicamente fuori ruolo. Dovremo giocare con incoscienza ed entusiasmo, senza agitazione.”