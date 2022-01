Bocci: “Piatek? Non è solo una riserva, vi spiego per quale motivo”

Il pistolero reclama spazio nonostante l'avversario di rilievo assoluto

"Il Torino promette di poter essere una rivale per l'Europa, insieme alla Roma e alla Lazio che sta vincendo contro quel che resta della Salernitana. Credo che la Fiorentina stia cercando di far uscire allo scoperto Vlahovic, che fuori dal campo gioca più in difesa che in attacco. Piatek è un grande colpo, ma senza Vlahovic si rischia di rompere certi equilibri. Se c'è una colpa che si può imputare alla Fiorentina è quella di non aver rinnovato con il serbo quando lo poteva fare, ma forse non ne avvertiva l'urgenza. E' stato tutto molto veloce. Piatek riserva? Secondo me è una via di mezzo, se l'obiettivo era una seconda linea il polacco certamente non lo è. Bastava qualcosa di un pochino meglio di Kokorin, invece Piatek offre anche qualche prospettiva nel breve, specie con un acquisto ulteriore in caso di partenza di Vlahovic. La Fiorentina ha cambiato trend, ora si tratta di mantenerlo e di insistere su questa squadra".