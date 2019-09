Bocci: “Pedro mi intriga. Chiesa? Credo non voglia restare, Commisso smetta di dire che non lo vende”

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Pedro mi intriga, anche se penso che tre attaccanti siano troppi per una squadra che gioca solo due competizioni. Non penso che Boateng sia venuto a Firenze per giocare solo venti minuti. I giovani potrebbero scoraggiarsi, ma il calcio è fatto di concorrenza. Secondo me Boateng può fare solo il nove.

Come arriva la Fiorentina alla gara contro la Juventus? Ora bisogna vedere il lavoro di Montella. Io sono della teoria di Allegri: per vincere serve chiudere la porta. Serve equilibrio. Pezzella e Milenkovic non hanno tanta fisicità, la soluzione potrebbe essere la difesa a tre. Badelj e Pulgar insieme stanno faticando. La Juventus, anche se gioca male, sa sfruttare gli errori degli avversari e la Fiorentina, di errori, ne sta facendo parecchi. Spero che Montella abbia trovato equilibrio. Montella? Psicologicamente è la parte debole della Fiorentina. Chiesa? Non lo vedo più sorridere. Commisso smetta di dire che non lo vende. Non si può tenere un giocatore che vuole andare via. Credo che Chiesa non voglia restare alla Fiorentina. Tutte le volte che Commisso parla, Chiesa è sempre più a disagio. Si sente pronto per il grande salto e quindi si sente a disagio, ma questo non vuol dire che toglie la gamba.