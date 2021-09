Bocci: “Ottava sorella? Piano, ma la Fiorentina può dar fastidio a tutti”

Il giornalista esprime la propria opinione sul momento vissuto dalla Fiorentina

"A Bergamo è andata più vicina la Fiorentina al 3-1 che non l'Atalanta al 2-2. Abbiamo finalmente giocatori che possono cambiare il corso di una partita. Credo che assisteremo a delle rotazioni, del resto Italiano ne ha fatte anche quando non ne aveva bisogno. Ottava sorella? Ci andrei piano. Di sicuro la Fiorentina può dare fastidio a tutti. Castrovilli? L'anno scorso è stato una delle delusioni più grandi, sebbene abbia delle attenuanti dal punto di vista fisico. Io credo che molto dell'inizio non entusiasmante sia dipeso dal ritardo nella preparazione dovuto all'Europeo. Col Torino non ha giocato male, diamogli tempo".