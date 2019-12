Bocci: “Modulo da scegliere e rosa da rivedere: sarà un gennaio caldissimo”

Così Alessandro Bocci a Radio Bruno, nel day-after del pari ottenuto contro l’Inter:

La squadra è con Montella, ha trovato un pareggio insperato in una partita che ha confermato tutti i difetti di questa Fiorentina. La rosa ha diverse lacune perché quest’estate è stata costruita per il 4-3-3, un modulo che attualmente non può utilizzare per tutti quei limiti che conosciamo bene. A gennaio ci sarà da fare molto per gli uomini mercato viola, anche se a volte nel calcio basta davvero poco per ripartire. Boateng? Il falso nueve può anche farlo ma in un tridente, nel 3-5-2 è spaesato. La Fiorentina dovrà fare delle scelte, scegliendo quali di questi calciatori possono essere davvero funzionali per terminare la stagione nel miglior modo possibile.