Bocci: “Le rassicurazioni di Commisso adesso non bastano più”

Le parole di Bocci su Commisso e la Fiorentina

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato al Pentasport: "La Fiorentina deve tornare a lottare con le squadre di alta classifica, tutto il resto non va bene. Non credo che ai tifosi viola possano andar bene solo le rassicurazioni di Commisso, servono dei fatti. La Roma ieri ha dato una risposta prendendo Mourinho. Poche parole ma una risposta forte dei Friedkin. Oggi la Fiorentina deve cercare il modo di dare una risposta adeguata come potrebbe essere Sarri. Una stagione tra ottavo e dodicesimo posto la Fiorentina non può permettersela il prossimo anno, al massimo mi andrebbe bene di sfiorare il settimo posto. Sembra che la gestione Della Valle sia solo l'ultimo anno, invece sono quindici anni, quella Fiorentina che andava in Europa".