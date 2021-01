Bocci: “La Fiorentina vuole Caicedo, ma prima deve decidere come giocare”

Alessandro Bocci, noto giornalista, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

“Il Bologna mi sembrava molto più organizzato della Fiorentina, e nel primo tempo è stata davvero molto dura. Pensare che la vittoria di Torino fosse il punto di svolta era un errore, è un trionfo, ma i problemi rimangono. Non è una prestazione positiva quella di ieri, ma in linea con l’ultimo periodo. Siamo diventati una squadra solida. Il mercato deve aggiungere qualcosa, Vlahovic ha bisogno di un compagno, anche se non è semplice. Callejon? Credo che gli troveranno una soluzione. Ieri avrei messo Pulgar titolare al posto di Vlaero però. Mercato? Il preferito della Fiorentina è Caicedo, ma dobbiamo pensare a come vogliamo giocare, per capire che profilo serve. Kouame io non lo venderei, ma nel caso la Fiorentina voglia giocare con due punte, servirà rimodellare molto questa squadra”.