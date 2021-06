Bocci: “Italiano scelta giusta. Non servono giocatori ma uomini”

Alessandro Bocci commenta la scelta della Fiorentina su Italiano e i rapporti con Lo Spezia

Redazione VN

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, commenta la scelta della Fiorentina sul nuovo allenatore al Pentasport: " Io ho sempre criticato la Fiorentina. Questa volta però ha fatto la scelta giusta. Io avrei scelto subito Italiano, anche prima di Gattuso. Vediamo se la società riuscirà a sostenerlo. Sul mercato la Fiorentina dovrà comprare uomini, no giocatori. Bisogna creare un gruppo come quello della Nazionale. Italiano è ambizioso e si metterà in gioco. Spero che la Fiorentina mantenga il progetto adeguato".

Un commento sull'addio di Gattuso: "Rino si aspettava certe condizioni che poi non si sono verificate. Non ho dubbi sulla bontà della sua persona, assolutamente. Però non è che negli anni prima avesse fatto grandi cose. Con un Napoli da scudetto è arrivato quinto".

Qualche parola sul rapporto con Lo Spezia: "La clausola? Ormai è il calcio di oggi. Gli allenatori si chiamano anche se hanno appena firmato il contratto. Questa dimensione non mi piace ma ormai è così. Ovviamente i rapporti con Lo Spezia si sono incrinati, ma va bene cosi. Commisso ha visto in Italiano l'uomo giusto per il progetto viola".