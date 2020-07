Alessandro Bocci, firma de Il Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno

La qualità dei campioni emerge in maniera più netta quando calano i ritmi e affiora la stanchezza. Ribery all’Olimpico ha dato una lezione sul piano della dedizione a tutti i più giovani. E’ anche vero che la squadra è uscita sconfitta per una grave mancanza dell’arbitro. E’ incomprensibile che venga valutato come dubbio il rigore, l’unico ad essere ingenuo è stato l’arbitro e ancor più l’addetto al Var, sicuramente non Dragowski. Il Var non è sbagliato, è una macchina. E’ semplicemente mal gestito. Mi fa ridere sentir parlare di “chiaro errore e via dicendo”, se c’è un errore lo correggiamo. Non voglio credere alla malafede, penso alla scarsa personalità di Fabbri perchè sono sicuro che al Var il suo errore è stato segnalato. Var a Chiamata? Non ce ne dovrebbe essere bisogno, l’arbitro è una figura terza. Non mi spiego perchè in una situazione di dubbio non si avvalga della tecnologia per verificare la propria decisione.