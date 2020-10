Bocci: “Il mercato viola era finito già domenica. Se Iachini perde altre due partite…”

Alessandro Bocci è intervenuto al Pentasport:

Tra dieci anni vedremo quante volte saremo andati in Europa con questa proprietà, il calcio è programmazione. Adesso ci sono gli investimenti ma c’è poca confusione, ci sono vedute diverse all’interno del club. L’allenatore sente sfiducia in certi frangenti. Credo che da domenica il mercato della Fiorentina era già finito, mi ha sorpreso la possibilità dello scambio Saponara-Gervinho, so che l’ivoriano ieri è stato proposto a tantissime squadre. La difesa la vedo rinforzata. Spero che Vlahovic riesca a trovare fiducia, spero che questa squadra non venga snaturata, mi preoccupano le reti subite. Il centrocampo deve essere riorganizzato, Pulgar deve giocare. Se Iachini perde altre due partite si dimostra l’anello debole della Fiorentina. Su Piatek non ho visto un grande interesse del club. Chiesa? Non si possono tenere in squadra i giocatori controvoglia