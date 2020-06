Bocci: “Iachini non è più lontano dalla Fiorentina, ma Commmisso vuole aspettare”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato dal Pentasport di Radio Bruno:

“Iachini? Onestamente non credo che sia più distante dalla Fiorentina rispetto a prima, credo invece che siamo le prossime 12 partite a valutare l’operato dell’allenatore. Credo sia normale, anche perchè Commisso è rimasto scottato dalla decisione di tenere Montella lo scorso anno, e ora farà le valutazioni in toto che deve fare. Ora la squadra deve dare delle risposte sul campo, e credo sia abbastanza forte per farlo”.