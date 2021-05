Bocci: “Gattuso si sta guardando intorno. Alla Fiorentina serve uno come Juric”

L'opinione del giornalista

"Credo che la Fiorentina voglia capire fino in fondo se Gattuso possa davvero essere il nuovo allenatore viola. Si sta guardando intorno, se la Juve non lo prende c'è la possibilità Lazio. Serve un allenatore come Juric per impostare un discorso di ripartenza vera. Prima di lasciar andare alcuni giocatori aspetterei di conoscere il pensiero del nuovo allenatore".