Bocci: “Fiorentina destinata al 3-5-2. Pareggio meritato col Milan”

Alessandro Bocci, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, queste le sue parole:

La Fiorentina è destinata al 3-5-2, solo col ritorno di Ribery potrà cambiare qualcosa. Mancano le alternative, con i tre attaccanti in campo dal primo minuto, la squadra non ha cambi che possono cambiare la partita, come lo è stato Cutrone nella scorsa giornata. Fino ad ora ha sempre giocato Pulgar, perchè Badelj non era la top fisicamente, adesso che sono entrambi recuperati sarà il grande dubbio di Iachini ogni domenica. Milan? La squadra dopo l’espulsione non aveva niente da perdere, il pareggio non è uno scandalo. Il rigore è molto dubbio, se me lo avessero dato contro non avrei digerito, ma allo stesso tempo il gol del Milan è stato viziato da un fallo clamoroso ai danni di Castrovilli. Attacco? La Fiorentina ha in casa un potenziale fuoriclasse, Vlahovic ha la mentalità da campione, può diventare sempre più decisivo. Sensazioni positive anche da Cutrone, entra sempre con la tesat giusta, non dimentichiamo che viene da sei mesi di scarsissimo minutaggio.