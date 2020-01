Bocci: “E’ l’inizio di un nuovo ciclo. La Coppa Italia avrebbe dato senso alla stagione”

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, ha parlato del momento viola a Radio Bruno: “Sembra l’inizio vero del nuovo ciclo. Quello che mi piace di più dei nuovi è Amrabat, è un’operazione intelligente che spero si possa concludere. Duncan è un giocatore di fisicità che può aiutare la Fiorentina, Igor non mi sembra un cattivo giocatore ma se lo penso nella difesa a tre lo vedo come un rincalzo, anche perché Caceres ieri ha giocato una partita superba su Lukaku”.

Su Inter-Fiorentina: “Castrovilli avrebbe impreziosito la fase offensiva, visto che fino al gol non abbiamo mai tirato in porta. Vlahovic? Fatico a non dargli la sufficienza, ma dovrebbe andare a scuola da Luca Toni per come proteggeva palla. Ma con quel gol la Fiorentina sarebbe in semifinale di Coppa Italia e avrebbe dato un senso ad una stagione mediocre. L’identità di Iachini si vede, ma quando ha messo le tre punte la squadra si è persa: non è detto che tanti attaccanti significhino tante occasioni, ha cercato di mettere qualcuno in grado di fare una giocata e torniamo a casa con qualche rimpianto”.