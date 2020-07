Bocci: “La Fiorentina ha preso una lezione di calcio, società si faccia esame”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato al Pentasport:

Partita imbarazzante, la Fiorentina è stata salvata dalle tante partite in pochi giorni, situazione che ha portato il Verona ad un naturale calo. Gli ospiti hanno dato una vera lezione di calcio ai viola, la Fiorentina sembrava fuori dalla gara. I giocatori di talento, in questo momento, non stanno aiutando, Ribery non sta bene, Castrovilli non è nel suo miglior momento di forma. In un momento di difficoltà per tutti, nemmeno Iachini è riuscito a cambiare la Fiorentina,e qui la dirigenza deve farsi un esame. Doveva essere un anno di transizione, invece è stato un fallimento, un anno perso.