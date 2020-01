Bocci deluso: “Ieri spettacolo indecoroso, lotteremo fino alla fine per salvarci”

Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera ha preso parola ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno

Ieri la Fiorentina ha giocato malissimo, uno spettacolo indecoroso, così male raramente l’ho vista con Montella. Sono molto preoccuparo, dopo le prossime quattro partite avremo un quadro più preciso, ma dopo la partita di ieri non riesco a vedere la Fiorentina fuori dalla lotta salvezza, ci sarà da sudare fino alla fine. Chiesa? E’ molto in difficoltà, ieri isnieme a Boateng hanno giocato una partita da 4,5, la nota positiva è stata la voglia di Federico di veder vincere la squadra, la sua situazione è stata portata avanti troppo a lungo, non ha mai giocato contro la squadra. Coppa Italia? Contro l’Atalanta partiamo super sfavoriti, loro sono indemoniati, sabato hanno preso l’Inter a pallonate. Sarà una partita di grande sofferenza.