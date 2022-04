Bocci: “Contro la Juve personalità da grande squadra. Europa? Vi dico la mia”

Il giornalista spiega: "Firmerei per l'Europa, qualunque essa sia. In questo momento ci sono troppe problematiche per pensare alla Champions"

"Semifinale? Speravo un po’ meglio. Allegri ha giocato la sua partita, la Fiorentina mi è sembrata la vittima perfetta per questa Juve. Il gioco dei Viola ha favorito la squadra bianconera, soprattutto per i contropiedi. Ho visto, però, la personalità di una grande squadra che ha giocato stabilmente nella metà campo avversaria, con la Juve che ha fatto una partita da provinciale. Ci è mancata solo la qualità negli ultimi 25 metri, Nico ha giocato una delle peggiori partite della stagione. Anche Ikonè e Saponara non sono riusciti a dare il loro contributo. Spero solo che questa partita non lasci delle scorie per questa finale. Tanti infortuni? In una stagione questi momenti capitano. Le prossime due sono fondamentali, con due vittorie scollineresti quota 60 e andresti nella condizione di vedere da vicino l'Europa. Cabral?Con la Salernitana mi aspetto giochi Piatek, contro la Juventus l'ho visto un po' macchinoso. Sono però sempre convinto che il brasiliano sia l'uomo più adatto al gioco di Italiano. Champions? Non ci credo troppo. Ci sono troppe disavventure in questo momento, mi sembrerebbe una roba troppo miracolosa. I Viola affronteranno le prossime sfide di fatto senza il centrocampo titolare. Guardate l'Inter con Brozovic... In questo momento io firmerei per l'Europa, qualunque essa sia."