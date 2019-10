Bocci: “Con la Lazio i cambi ci sono costati la partita. Pulgar regista? Rispetto a Badelj…”

Alessandeo Bocci, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Boateng non sta mancando fisicamente, il problema è nella testa. I subentrati devono essere sempre decisivi e la partita con la Lazio lo ha dimostrato, Lukaku dalla panchina ha cambiato la partita, i nostri ci sono costati la sconfitta. Boateng aveva altre aspettative, si sente un campione ferito e non riesce ad incidere. Stasera sarà una grandissima occasione per provare ad invertire le gerarchie nella testa di Montella. Pulgar con le chiavi del centrocampo? Non mi spaventa, è un giocatore straordinario, rispetto a Badelj può aggiungere anche qualcosa dal punto di vista fisico e dinamico. Modulo? Credo che vedremo spesso il 3-5-2, perchè abbiamo terzini che spingono che non sono adatti per una difesa a 4.