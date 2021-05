Bocci: “Commisso deve recuperare credibilità, la Fiorentina è poco ambita”

Il giornalista a Radio Bruno: "Commisso recuperi credibilità"

Il giornalista de Il corriere della sera Alessandro Bocci è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Credo che il domino delle panchine scatterà con la decisione di Conte. Fonseca alla Fiorentina? Non mi riempie gli occhi come allenatori, ha preso tanti gol e la sua Roma peggio non poteva arrivare. Firenze era una piazza ambita dai tecnici oggi non è così. Commisso si deve impegnare nel recuperare la credibilità dei tifosi. Prendendo un allenatore importante diventa più facile acquistare anche dei giocatori. Juric non ha mai sofferto con il suo Verona, lo preferisco a Gattuso".