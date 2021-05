L’opinione: “Castrovilli? Non sono sicuro abbia un posto nel 4-2-3-1 di Gattuso”

Il futuro di Castrovilli dipende anche dalle indicazioni tattiche del neo tecnico. E per il giornalista ci sarà tanto lavoro da fare sa in entrata che in uscita

Redazione VN

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha parlato delle ultime sul mercato viola e non solo: "Europeo? I giocatori della Fiorentina sono fuori dai ballottaggi, Castrovilli è l'ultimo della fila a centrocampo, Biraghi può sperare solo che Spinazzola non recuperi al meglio, ma sono praticamente out dalle convocazioni del ct. Castrovilli ieri ha giocato bene, ha fatto anche un lavoro intelligente per quello che chiede Mancini, ma quest'anno a Firenze ha fatto una stagione mediocre e una partita con San Marino non può ribaltare le gerarchie di una stagione. Ha avuto una stagione sfortunata, alla base del suo campionato ci sono dei problemi fisici che lo hanno condizionato però se fa un mese di vacanza pieno risolva tutti i suoi acciacchi e la prossima stagione lo ritroveremo al massimo nella Fiorentina. O altrove, perché non sono così sicuro che abbia un posto nel 4-2-3-1 di Gattuso: non lo vedo né trequartista, né a sinistra, bisognerà capire quali sono i piani di Gattuso e se sono compatibili con quelli di Castrovilli".

La panoramica si allarga anche agli altri giocatori: "Amrabat in questo sistema di gioco lo vedo benissimo, due anni fa è stato il miglior centrocampista della Serie A e prima di venderlo ci penserei bene. Non possiamo venderne venti, da qualcuno si dovrà pur ripartire. Percentuali sulla permanenza di Milenkovic? Ha fatto un patto con la Fiorentina, lui lo ha rispettato quest'anno e la Fiorentina lo lascerà partire, Gattuso non influirà sul suo futuro. Poi dipende da che tipo di squadra lo vuole perché ha fatto un campionato scadente. Quello che è sicuro è che la Fiorentina dovrà muovere molti giocatori, sia in entrata che in uscita. Politano? Può essere un'opzione, ci saranno soluzioni all'estero, un interesse per Boga, poi Politano è un giocatore che fa al caso della Fiorentina. Anche qui dipende da che squadra vorrà costruire il Napoli, c'è da trattare con De Laurentiis, ma Gattuso può essere un gancio per convincerlo. Iachini non lo era, visto che la sua carriera ha sempre significato lottare per la salvezza".