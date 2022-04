Bocci: “Cabral si adatta al meglio al giocodi Italiano. Amrabat? Ritrovato”

"Cabral? Ha giocato 90’ veri. Sempre vivo all’interno del gioco, giocando contro uno dei difensori più forti del mondo."

Il noto giornalista fiorentino, Alessandro Bocci , è intervenuto in diretta su RTV38 per commentare la grande vittoria di Napoli:

"Una delle partita migliori anche considerando la forza dell’avversario. La crescita esponenziale di alcuni giocatori poi è importante, Amrabat ha giocato una signora parita sempre lucido. Un giocatore ritrovato, che mette tutto quello che ha in un ruolo non suo quando viene chiamato in causa. Poi Cabral che ha dato un primo assaggio delle sue capacità, ha caratteristiche che meglio si sposano con il gioco di Italiano rispetto a Piatek. Italiano? Uno dei grandi meriti è aver tirato fuori l’anima al gruppo. E’ riuscito a mettere tutti insieme attorno al progetto, facendo coinvolgere giocatori che sembravano persi, come Milenkovic. Potrebbe anche decidere di rimanere anche la prossima stagione… Cabral? Ha giocato 90’ veri. Sempre vivo all’interno del gioco, giocando contro uno dei difensori più forti del mondo. Ripeto, ha le caratteristiche adatte per le idee del mister, capace di dialogare molto bene con i centrocampisti. Credo sia arrivato il momento per trovare una continuità importante"