Bocci: “Bene l’opzione per Campi, ma la Fiorentina aspetta il Franchi. La ripresa della A…”

Alessandro Bocci, giornalista de Il Corriere della Sera, è intervenuto poco fa al Pentasport di Radio Bruno Toscana, ecco le sue parole:

Al netto dell’opzione per i terreni di Campi Bisenzio, la Fiorentina e Commisso aspettano di capire se davvero la situazione dell’Artemio Franchi si può sbloccare. Qui non si parla più di coprirlo e basta… Se i viola avessero perso le speranze non avrebbero soltanto opzionato i terreni della famiglia Casini, ma ci si sarebbero gettati anima e corpo. La ripresa della Serie A? Commisso ha ragione, il calcio italiano si muove troppo lentamente, in tanti, troppi, vogliono parlare. C’è ancora da risolvere il “problema quarantena” in caso di un positivo. Il campionato può ripartire, ma non so se può finire…