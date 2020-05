Bocci: “Belotti per il salto di qualità? Non ne sono certo. E sulla ripresa della Serie A…”

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, durante il Pentasport di Radio Bruno ha dato gli ultimi aggiornamenti riguardo alla questione ripartenza del campionato, per poi parlare anche di alcune situazioni viola:

L’obiettivo per quanto riguarda la Serie A ovviamente è riprendere il 13 giugno, mentre la stagione successiva, quella 2020/2021, inizierebbe tre mesi dopo, il 13 settembre. I calciatori in scadenza al 30 giugno 2020 possono decidere se chiudere lì l’annata oppure prolungare per due mesi il loro contratto. La Fiorentina? Si parla molto di Belotti: detto che il Torino non vuole cederlo, ma siamo sicuri che porterebbe un salto di qualità alla squadra? Non ne sono certo. Sul fronte Chiesa, per ora, non ci sono novità: il calciatore non ha deciso assolutamente nulla, e neppure la Fiorentina, la priorità di tutti è tornare in campo. Il restyling del Franchi? Un’ipotesi che non mi dispiacerebbe, non vorrei che il nostro stadio finisca come il Flaminio…